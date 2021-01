Ceyda Düvenci'den eleştirilere yanıt: Utanmayın, onurlandırın

Instagram hesabından sık sık mutlu aile pozlarını yayınlayan Ceyda Düvenci, son gönderisiyle dikkat çekti. Düvenci, Engin Akgün ile evliliğinden dünyaya gelen Melisa'nın artık genç kız olduğunu duyurdu. 43 yaşındaki oyuncu, yayınladığı fotoğrafa, "Gün senin günün... Gözümde mutluluk gözyaşları... Balköpüğüm genç kız oldu. Gelsin ritüeller... Kutlayalım yeni zamanını... 18/01/21" notunu düştü.

Düvenci'nin bazı takipçileri, "Bu kızınızın özeli, paylaşmanız doğru değil" şeklinde yorumlar yaparken, bazıları da tebrik etti. Ceyda Düvenci, tepkiler sonrasında açıklama yaptı.

"HAFTAYA KUTLAMA YAPACAĞIM"

"Aynı fikre sahip olmasak da kıymet verdiğim, zaman ayırıp önem ve emek vererek yazdığınız tüm cümlelerinize cevabımı paylaşmak istedim. Benim için güçlü bir kız çocuğu; önce kendini ve bedenini seven, kendine dair her değişimine kıymet veren, kendi ile ilgili her şeyle gurur duyan, duygularına ve özüne şefkat duyan, kendi fikirleri olan, başkaları için yaşamayan, ailesinden kıymet gören ve her güzel anını kutlayabilendir. Haftaya kızım için Anadolu'dan günümüze ulaşan kıymetli ritüellerle kutlama yapacağım. Çünkü artık bir genç kız. Artık çocuk değil. Bedenini doğru anlaması ve sahip çıkabilmesi için, kendine kıymet vermesi için yapacağım bu ritüeli. Her evlat değişir, dönüşür, regl olur, sünnet olur, mezun olur, aşık olur, evlenir gelin-damat olur, anne-baba olur. Tüm bu dönüşüm anları kıymetli ve kutlanasıdır. Ve tüm bu kutlama ritüelleri atalarımızdan bize mirastır..."

"UNUTMAYACAK, UTANMAYACAK"

"Bir çocuğun kendini koruyabilmesi, dokunulmazlığının önemini fark etmesi, ailesinden gördüğü kıymetle oluşur. Evlatlarımın her gelişimi anne olarak benim için çok önemli ve kıymetli. Ve son nefesime kadar tüm küçük ya da büyük anlarını en kıymetli anlar olarak hafızalarına kazımak en önemli görevim. Melisa'm yıllar sonra büyüdüğünde, ilk regl olduğu bu özel günü hatırladığında, yanağı sızlamayacak, kalbi çiçek açacak. Genç kızlığa ilk adım attığı günün ne kadar kıymetli olduğuna bir kez daha emin olduğu bir gün olacak zihninde. Genç kızlığının kıymetini teslim ettiğim kızım, kendi kıymetini ne olursa olsun unutmayacak. Ve en önemlisi utanmayacak..."

"EVLATLARIMDAN İZİN ALAN BİR ANNEYİM"

"Bunları neden paylaştığım sorularınıza gelince. Çünkü ben okuyan ve kendini sürekli geliştirme gayretinde olan ve tüm öğrendiğim güzellikleri sizlerle paylaşmayı seven bir anneyim. Çünkü ben başından beri tüm kalbimle hayatımın özel anlarını sizlerle paylaşmayı seven, güzelliklerin paylaşıldıkça çoğaldığına ve hüzünlerin paylaşıldıkça hafiflediğine inanan biriyim. Çünkü ben hayattaki tüm güzelliklerin ve tüm özel anların kıymetini sizlere hatırlatmak isteyen biriyim. Ve evlatlarım adına attığım her adım için onlardan izin alan bir anneyim. Unuttuklarınızı hatırlatmak, ezberlerinizi bozmak, evlatlarınıza haklarını teslim etmeniz için paylaştıklarımı önemsiyorum. Tüm çocuklar onurlandırılmayı hak eder. Utanmayın, onurlandırın. Ben öyle yapıyorum."