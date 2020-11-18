Ceyhun Yılmaz: Çift maske takıyorum

Yayın sonrası soluğu AVM'de alan Ceyhun Yılmaz, hem kısa bir alışveriş turu yaptı, hem de iş arkadaşlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Yılmaz, "Yoğun bir şekilde sabahın erken saatlerinden itibaren çalışıyoruz. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte çalışmak zorunda olup da evden dışarı çıkan kişilere söylemek istediğim birkaç birşey var. Lütfen herkes ekstra ekstra dikkat etsin bu dönemde. Hiçbir şey sağlığımızdan daha önemli değil. Bakın ben iki maske takıyorum. Sayın bakanımızın da dediğim gibi, bu virüs bizim tedbirlerimizden daha güçlü değil" açıklamasında bulundu.