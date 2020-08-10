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10.08.2020 - 11:03 |

Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu

Göğsüne takılan silikon protezin kansere neden olduğunu öğrenen modacı Ceylan Atınç’ın korktuğu başına geldi. Yaptırdığı kontrolde lenfoma kanseri olduğu ortaya çıkan Atınç, operasyonu yapan doktorundan şikayetçi oldu.

Ceylan Atınç göğsüne taktırdığı silikonlar yüzünden kanser oldu
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Manken-modacı Ceylan Atınç, ürettiği giysilerin tanıtımında rol alıyordu. Göğüslerinin küçüklüğünden rahatsız olan Atınç, geçtiğimiz yıl, özel bir hastanede göğüs estetiği ameliyatı oldu. Ünlü modacı, aylar sonra internette bir haber gördü. Haberde; vücuduna taktırdığı silikon protez markasında bir sorun oluştuğu ve vücutta zararlı hücreler ürettiği için piyasadan toplatıldığı yazıyordu.

LENFOMA OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Ocak ayında başka bir doktora başvuran Atınç'ın göğüs protezleri incelenmeye alındı. Yeniden ameliyat masasına yatan genç kadının, patoloji bölümüne gönderilen protezlerinin incelemesi sonrasında dünyada az rastlanan B tipi lenfoma kanser olduğu belirlendi. B tipi lenfoma kanserinin protezden kaynaklandığı için modacının da bu kanserli hücreyi taşıdığı tespit edildi.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; yıllar önce takılan protezler yüzünden kanser olan Atınç, zor ve sıkıntılı günler yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu. Operasyonu yapan Doktor Tunç Tiryaki'nin kusuru nedeniyle kanser olduğunu ve hayatını tedirginlik içerisinde geçireceğini belirten Atınç'ın ihbarı sonrası savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DOKTOR SADECE ÖZÜR DİLEDİ

İddiaya göre ameliyatı gerçekleştiren estetik doktoru Tunç Tiryaki, ameliyat ettiği hastalarına e-mail atmış ve protezlerin tehlikeli olabileceğini bildirmiş. Ünlü modacının lenfoma olduğunu öğrenen doktoru, Atınç'ı arayarak sadece özür dilemiş.

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