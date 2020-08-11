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HaberlerMagazin Haberleri Ceylan Atınç'tan açıklama: Sağlığım şu an yerinde
11.08.2020 - 10:13 |

Ceylan Atınç'tan açıklama: Sağlığım şu an yerinde

Geçirdiği göğüs estetiği operasyonu sonucunda kansere yakalandığı iddia edilen modacı Ceylan Atınç, hakkında çıkan haberlerden sonra sessizliğini bozdu.

Ceylan Atınç'tan açıklama: Sağlığım şu an yerinde
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Savcılığa başvuruda bulunan Ceylan Atınç, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı:
"Herkese merhaba,
Bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili öncelikle arayan soran herkese teşekkür ederim. Sağlığım şu an yerinde. Konuyla ilgili yargı süreci başlamıştır. Söz konusu haberin içeriği yanlış bilgiler içermekte olduğundan haberlerle ilgili olarak hukuki süreç başlatılmıştır. Basına bu konuyla ilgili başka bir açıklama yapmak istemiyorum. Avukatıma ve bana bu yönde gelen talepleri reddettiğimizi bildirmek ve sağlık söz konusu olunca benden çok endişelenen bir ailem olduğunu hatırlatmak isterim. Anlaşıyınız için teşekkür ederim."

Magazin Haberleri Bülteni (11 Ağustos 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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