Chappie filmi konusu ve türü nedir? İşte Chappie başrol oyuncuları

Chappie filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Yönetmen koltuğunda Neill Blomkamp'ın yer aldığı Chappie filmi Türkiye'de 6 hafta boyunca vizyonda kalırken 162.056 seyirci tarafından izlendi ve toplamda 1.833.695,00 TL hasılat elde etti.



CHAPPIE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte robotlardan oluşan bir polis ordusu, insanların güvenliğini sağlamakla görevlendirilmiştir. Ancak bu robotlardan bir tanesi olan Chappie, bir gün kaçırılır ve yeniden programlanır. Bu andan itibaren dünyanın ilk düşünebilen ve hissedebilen robotu olan Chappie, artık otoriteler için bir tehdit olarak algılanmaya başlamıştır ve bir an önce yok edilmesi gerekecektir

CHAPPIE OYUNCULARI KİMLERDİR?

Hugh Jackman

Sharlto Copley

Dev Patel

Ninja

Yo-Landi Visser