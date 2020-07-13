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13.07.2020 - 09:49 |

Charlize Theron ve Chrissy Teigen'dan Gaziantep baklavasına övgü

Dünyaca ünlü isimler Charlize Theron ve Chrissy Teigen, Twitter hesaplarından baklava ile ilgili paylaşım yaparak, Gaziantep'e övgü dolu mesajlar yayınladı.

Charlize Theron ve Chrissy Teigen'dan Gaziantep baklavasına övgü
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Ünlü oyuncu Charlize Theron ve eski model Chrissy Teigen, aynı gün Twitter hesaplarından paylaşım yaparak, baklavanın en iyisinin Gaziantep’te olduğunu yazdı. Teigen yaptığı paylaşımda, Gaziantepli bir baklavacının Instagram hesabını paylaştı ve “Saatlerdir bu Instagram hesabındayım. Bir daha asla baklava yapmam. Yapabileceğim her şey buna saygısızlık olur” dedi.

Theron ise Netflix Türkiye hesabının ‘The Old Guard’ filminde kendisinin baklava yediği anları “Afiyet olsun” sözleri üzerine “Tattığım en iyi şeydi. En iyisinin Gaziantep’te yapıldığını duydum” açıklamasını yaptı.

Charlize Theron ve Chrissy Teigendan Gaziantep baklavasına övgü

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