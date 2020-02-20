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HaberlerMagazin Haberleri Chloe Loughnan, Milano yolcusu
20.02.2020 - 12:49 |

Chloe Loughnan, Milano yolcusu

Şarkıcı Serdar Ortaç'la boşandıktan sonra özel hayatı ile magazin gündeminde adından sıkça söz ettiren İrlandalı model Chloe Loughnan, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Chloe Loughnan, Milano yolcusu

Önümüzdeki günlerde Milano'da bir defileye çıkacağını söyleyen Chloe Loughnan, "Yaklaşık bir ay Avrupa'da olacağım. Avrupa'nın çeşitli büyük şehirlerinde defileler olacak. Sonrasında yine Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Özel hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bırakan İrlandalı model, akşam saatlerinde arkadaşları ile buluştu.

Magazin Haberleri Bülteni 20 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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Cadde Yazarları

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