Chloe Loughnan, Milano yolcusu

Önümüzdeki günlerde Milano'da bir defileye çıkacağını söyleyen Chloe Loughnan, "Yaklaşık bir ay Avrupa'da olacağım. Avrupa'nın çeşitli büyük şehirlerinde defileler olacak. Sonrasında yine Türkiye'ye döneceğim" dedi.

Özel hayatı ile ilgili soruları yanıtsız bırakan İrlandalı model, akşam saatlerinde arkadaşları ile buluştu.