MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Chloe, Milano'da göz kamaştırdı
28.02.2020 - 09:19 |

Chloe, Milano'da göz kamaştırdı

Türkiye'de üretim yapan, kürk ve deri moda tasarımcısı Vlasta Kopylova'nın kübist ressam George Baraque'un kuş figürlerinden esinlenerek hazırladığı 2020/2021 Sonbahar Kış Koleksiyonu, Milano’nun prestijli moda merkezi Via Manzoni'de sergilendi.

Chloe, Milano'da göz kamaştırdı

Türkiye’den ünlü manken Chloe Loughnan’ın yanı sıra, The Best Model of The World'de Runner up olan Magali Hadji, Ola Zarembe, Esther Hofman ve Rebecca Hopman gibi tanınmış 30 model defilede yer aldı. Özgürlükten gelen ihtişam Koleksiyonlarında farklı materyaller ve yenilikçi teknolojiler kullanmasıyla dikkat çeken tasarımcı, yeni koleksiyonunda kübist akımın öncülerinden ünlü Fransız ressam George Braque’dan ve kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük temasını işledi. Koleksiyonunun büyük bölümünü çift taraflı kullanıma uygun tasarlayan Vlasta; Fransa’da markasına özel ürettirdiği dokuma kumaşlar, renk kombinasyonları ve yüksek kalite tutkusuyla fark yarattı.

28 Şubat 2020 Magazin Haberleriİşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Jackie Chan’den koronavirüs iddialarına yanıt!

Jackie Chan’den koronavirüs iddialarına yanıt!

Altın Kelebek ödülleri iptal edildi

Altın Kelebek ödülleri iptal edildi

Büşra Pekin'e C vitamini takviyesi

Büşra Pekin'e C vitamini takviyesi

Saadet Işıl Aksoy anne olduğunu duyurdu

Saadet Işıl Aksoy anne olduğunu duyurdu

Sıradaki Haber