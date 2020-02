Chloe, Milano'da göz kamaştırdı

Türkiye’den ünlü manken Chloe Loughnan’ın yanı sıra, The Best Model of The World'de Runner up olan Magali Hadji, Ola Zarembe, Esther Hofman ve Rebecca Hopman gibi tanınmış 30 model defilede yer aldı. Özgürlükten gelen ihtişam Koleksiyonlarında farklı materyaller ve yenilikçi teknolojiler kullanmasıyla dikkat çeken tasarımcı, yeni koleksiyonunda kübist akımın öncülerinden ünlü Fransız ressam George Braque’dan ve kuşlardan esinlenerek oluşturduğu özgürlük temasını işledi. Koleksiyonunun büyük bölümünü çift taraflı kullanıma uygun tasarlayan Vlasta; Fransa’da markasına özel ürettirdiği dokuma kumaşlar, renk kombinasyonları ve yüksek kalite tutkusuyla fark yarattı.