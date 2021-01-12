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12.01.2021 - 17:50 |

Chrissy Teigen saçlarını mora boyattı

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanırken ekim ayında bebeğini kaybeden Chrissy Teigen, yaşadığı zor günleri geride bıraktı. 35 yaşındaki ABD'li model, imaj değişikliğine gitti.

Chrissy Teigen saçlarını mora boyattı
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Saçlarını mora boyatıp imaj değişikliğine giden Chrissy Teigen, son halini Instagram hesabından yayınladı.

Ünlü model, kriz geçirmediğini belirterek, "Eve döndüğümde kesinlikle bunu yapmak zorundaydım. Yemin ederim iyiyim. Bunun bir kriz geçiriyormuş gibi göründüğünün farkındayım. Sadece her zaman istediğim gibi görünmeye başlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü modelin paylaşımları kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Chrissy Teigen saçlarını mora boyattı

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