Salgın nedeniyle evinden çıkmayan Aslıhan Karalar, 22’nci yaşını kutladı. Tüm ailesiyle FaceTime üzerinden konuşup, tebrikleri alan oyuncuyu, hayranları da unutmadı. 2017 Best Model of the World birincisi Karalar’a, ailesi ve sevenleri tarafından 100’e yakın çiçek geldi.