Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cici Babam nerede çekildi?
Yabancı ve yerli yapım filmler televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşuyor. Onur Atilla, Özgün Aydın ve Mahir İpek'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Cici Babam filmi bugün televizyonda yayınlanacak. Peki Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film nerede çekildi?
2018 çıkışlı Türk komedi filmi Cici Bama filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam yayınlanacak olan filmin yönetmenliğini ise Meltem Bozoflu, gerçekleştirdi. Peki Cici Babam konusu nedir, nerede çekildi? İşte oyuncuları...
CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?
Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.
CİCİ BABAM KONUSU
Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.
CİCİ BABAM OYUNCULARI
Onur Atilla
Özgün Aydın
Mahir İpek
Onur Buldu
Uğur Bilgin
Derya Karadaş
Arif Erkin Güzelbeyoğlu
Aslı İnandık
Alper Kul
Yasemin Çonka
Meltem Yılmazkaya
Burak Topaloğlu
İrem Sak
Defne Yalnız
Kuvvet Yurdakul
Ayhan Sicimoğlu
Kayhan Yıldızoğlu