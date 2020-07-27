Cici Babam konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Cici Babam nerede çekildi?



2018 çıkışlı Türk komedi filmi Cici Bama filmi televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam yayınlanacak olan filmin yönetmenliğini ise Meltem Bozoflu, gerçekleştirdi. Peki Cici Babam konusu nedir, nerede çekildi? İşte oyuncuları...

CİCİ BABAM NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin büyük bölümü başta Köyceğiz olmak üzere Muğla'nın çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildi.

CİCİ BABAM KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.

CİCİ BABAM OYUNCULARI

Onur Atilla

Özgün Aydın

Mahir İpek

Onur Buldu

Uğur Bilgin

Derya Karadaş

Arif Erkin Güzelbeyoğlu

Aslı İnandık

Alper Kul

Yasemin Çonka

Meltem Yılmazkaya

Burak Topaloğlu

İrem Sak

Defne Yalnız

Kuvvet Yurdakul

Ayhan Sicimoğlu

Kayhan Yıldızoğlu