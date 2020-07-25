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25.07.2020 - 07:00 | | Lale Danışman

Çifte kutlama

Thanx Mimarlık’ın kurucu ortakları Zeynep Yılmaz ve Melda Aksu, dostlarının düzenlediği sürpriz yaş günü partisinde renkli anlar yaşadı

Çifte kutlama
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Lale Danışman

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Yılmaz ve Melda Aksu, Bodrum’daki tatillerine devam ediyor. Thanx Mimarlık’ın kurucu ortakları, ara verdikleri iş temposundan sıyrılarak Aslı Şen, Berrin Ak ve Öznur Yakın’ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Çifte kutlama




Canlı müzik eşliğinde sohbet eden ikili, yaş günü pastasıyla şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Kızı Leyla Ilıcalı’nın kendisi için yaptırdığı pastayı keserken dilek tutan Yılmaz, “Başta ailemin ve sosyal çevremin varlığına şükürler olsun. Hayattaki en güzel hediye, sevmek ve sevilmek” diyerek, duygularını ifade etti.

Çifte kutlama


Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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