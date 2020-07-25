Çifte kutlama

Cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Zeynep Yılmaz ve Melda Aksu, Bodrum’daki tatillerine devam ediyor. Thanx Mimarlık’ın kurucu ortakları, ara verdikleri iş temposundan sıyrılarak Aslı Şen, Berrin Ak ve Öznur Yakın’ın da aralarında bulunduğu dostlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.











Canlı müzik eşliğinde sohbet eden ikili, yaş günü pastasıyla şaşkınlık ve mutluluğu bir arada yaşadı. Kızı Leyla Ilıcalı’nın kendisi için yaptırdığı pastayı keserken dilek tutan Yılmaz, “Başta ailemin ve sosyal çevremin varlığına şükürler olsun. Hayattaki en güzel hediye, sevmek ve sevilmek” diyerek, duygularını ifade etti.







