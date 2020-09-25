Çifte zafer

Motor sporlarının maratonu olarak kabul edilen Le Mans 24 Saat Yarışı’nda Aston Martin ile mücadele eden takımlar çifte zafere imza attı. Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’nda 90 numaralı TF Sport’ta mücadele eden ve gece liderliğe yükselen Türk yarış pilotu Salih Yoluç ve takım arkadaşları, amatör sınıfta Aston Martin araçlarıyla yarışı kazandı. Alınan zaferle birlikte Salih Yoluç, Le Mans’ta kazanan ilk Türk pilot olmayı başardı. Diğer yandan GTE Pro’da da benzer şekilde uzun zamandır lider durumunda bulunan 97 numaralı Aston Martin AMR ekibi kazanan isim olmayı başardı.