15.07.2020 - 07:00 | | ALÄ° KESERÂ
Çiftlikten vazgeçmiyorlar
GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™te Ã§iftlik alan Soral Ailesi, bu sevdasÄ±ndan vazgeÃ§miyor.
Hande Soral GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™te Ã§iftlik alan Soral Ailesi, bu sevdasÄ±ndan vazgeÃ§miyor. Hande Soral- Ä°smail Demirci, Bensu Soral-Hakan BaÅŸ Ã§ifti, Dalyanâ€™da haftalÄ±ÄŸÄ± 40 bin TL olduÄŸuÂ Â Ã¶ÄŸrenilen ev kiraladÄ±. DÃ¶rtlÃ¼ye, oyuncularÄ±n annesi Sebahat Soral, babasÄ± HamdiÂ Â Soral ve arkadaÅŸlarÄ± Tugay Mercan-Deniz Baydar ikilisi de eÅŸlik etti.Â
Eda TaÅŸpÄ±nar'dan 90 yaÅŸÄ±ndaki anneannesine teÅŸekkürSosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mlarla beÄŸeni toplayan Eda TaÅŸpÄ±nar, Instagram hesabÄ±ndan 90 yaÅŸÄ±ndaki anneannesinin videosunu paylaÅŸtÄ±. Anneannesinin enerji dolu videosu kÄ±sa sürede beÄŸeni topladÄ±.