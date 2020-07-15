Hande Soral GÃ¼mÃ¼ÅŸlÃ¼kâ€™te Ã§iftlik alan Soral Ailesi, bu sevdasÄ±ndan vazgeÃ§miyor. Hande Soral- Ä°smail Demirci, Bensu Soral-Hakan BaÅŸ Ã§ifti, Dalyanâ€™da haftalÄ±ÄŸÄ± 40 bin TL olduÄŸuÂ Â Ã¶ÄŸrenilen ev kiraladÄ±. DÃ¶rtlÃ¼ye, oyuncularÄ±n annesi Sebahat Soral, babasÄ± HamdiÂ Â Soral ve arkadaÅŸlarÄ± Tugay Mercan-Deniz Baydar ikilisi de eÅŸlik etti.Â