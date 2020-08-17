Çiğdem Batur kimdir, kaç yaşında? Kuaförüm Sensin yeni sunucusu Çiğdem Batur

Çiğdem Batur birçok dizi ve filmde rol aldı. Sevilen oyuncu artık Kuaförüm Sensin programında sunucu koltuğunda oturacak. İşte Çiğdem Batur biyografisi...

ÇİĞDEM BATUR KİMDİR?

Ayşe Çiğdem Batur 13 Temmuz 1982, Düzce doğumlu. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü mezunu olan Çiğdem Batur, 2000-2004 yılları arasında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi - Grup Mimus Tiyatro Topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatına başladı. Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, diksiyon, spikerlik, sunuculuk eğitimi, Sanat Akademi - tiyatro ve oyunculuk eğitimi, Başkent İletişim anlatım iletişim kursu, seslendirme eğitimleri aldı.

2004 yılında ART televizyonunda "Alışveriş Çantası" adlı bir programın sunuculuğunu yapan sanatçı, TRT'de çeşitli programlarda sunuculuk, oyunculuk, program ve yönetmen asistanlıkları görevlerinde bulundu. Bir kısa film deneyimi olan Batur, sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı aynı zamanda seslendirme çalışmaları yapmaktadır.

ÇİĞDEM BATUR DİZİ VE FİLMLERİ

Bordo Bereliler 2: Afrin 2018 Zeynep

Deli Gönül 2017 Türkan Erten

Bizim Hikaye 2015 Tuba

Pinhan 2015 Gamze

Kurtlar Vadisi Pusu 2010-2015 Leyla Türkmen

Papatyam 2009-2010 Fulya

Vazgeç Gönlüm 2007-2008 Defne

Gümüş 2006 Dilek