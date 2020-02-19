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19.02.2020 - 07:00 |

Cihangir’e gerçeği anlatacak

Günay Musayeva, eski eşi Tolga Karel’in oğlu Cihangir’i aramamasına, “Ona gerçekleri anlatacağım” dedi

Cihangir’e gerçeği anlatacak

Antalya’da bulunan White Pearl Güzellik Merkezi, Tuğba Özerk ve Günay Musayeva’nın katılımıyla kapılarını açtı. Aleksandra Mehmetoğlu ve Ferdi Mehmetoğlu’nun ev sahipliğini üstlendiği davet, renkli görüntülere sahne oldu.

Özerk, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya-Defne Samyeli üçgeniyle ilgili soruları, “Bu konular beni aşar. Herkes kendi hayatını yaşar” şeklinde yanıtladı. Şarkıcı, çıkarların olduğu bu sektörde kalıcı olmak için mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

Musayeva ise, hayatını oğlunun üstüne kurduğunu söyledi. Eski eşi Tolga Karel’in oğlu Cihangir’i hiç aramadığını tekrarlayan model, “Bir gün babasını sorarsa, her şeyi tek tek anlatacağım. Gerçekleri bilmek onun da hakkı” dedi.

Cihangir’e gerçeği anlatacak

Magazin Haberleri Bülteni 17 Şubat 2020İşte magazin gündeminin öne çıkan gelişmeleri...
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