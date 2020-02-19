Cihangir’e gerçeği anlatacak

Antalya’da bulunan White Pearl Güzellik Merkezi, Tuğba Özerk ve Günay Musayeva’nın katılımıyla kapılarını açtı. Aleksandra Mehmetoğlu ve Ferdi Mehmetoğlu’nun ev sahipliğini üstlendiği davet, renkli görüntülere sahne oldu.

Özerk, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya-Defne Samyeli üçgeniyle ilgili soruları, “Bu konular beni aşar. Herkes kendi hayatını yaşar” şeklinde yanıtladı. Şarkıcı, çıkarların olduğu bu sektörde kalıcı olmak için mücadele ettiğini de sözlerine ekledi.

Musayeva ise, hayatını oğlunun üstüne kurduğunu söyledi. Eski eşi Tolga Karel’in oğlu Cihangir’i hiç aramadığını tekrarlayan model, “Bir gün babasını sorarsa, her şeyi tek tek anlatacağım. Gerçekleri bilmek onun da hakkı” dedi.