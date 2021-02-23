Çılgın Sedat lakabı ile bilinen Sedat Kapurtu kimdir, kaç yaşında? Sedat Kapurtu biyografisi

Çılgın Sedat kimdir sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının ailesi ile bilrikte kaldığı Beylikdüzü'ndeki villada yangın çıktı. Yangın haberini alır almaz soluğu olay yerinde alan Sedat Kapurtu, oğlunun yanan yatağı üzerinde gözyaşlarına boğuldu. Sanatçı ya yangın gece çıksaydı diye korkusunu dile getirdi. Peki Çılgın Sedat kimdir?

SEDAT KAPURTU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sedat Kapurtu (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı.

Kadıköy Halk Eğitim Merkezi’nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır.

Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi.

21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.

Diskografi

2000: Delikanlı Gibi

2002: Bastıra Bastıra Aşk

2007: Siraç Bebeğime

2014: Bir Daha Mı Tövbe

Filmografi

Sinema

2019 Lazkit

2018 - Benim Adım Osssman (Osman)

2004 Koçero