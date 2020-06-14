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14.06.2020 - 19:53 |

Çin Seddi filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte Çin Seddi filmi oyuncuları

Dünyaca ünlü oyuncu Matt Damon'ın başrolünde yer aldığı Çin Seddi filmi bu akşam STAR TV ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte büyük bir heyecan fırtınasına sahne olacak filmle ilgili tüm ayrıntılar...

Çin Seddi filmi nerede çekildi, konusu nedir? İşte Çin Seddi filmi oyuncuları
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Başrollerini Matt Damon ve Jing Tian'ın üstlendiği Çin Seddi filmi bu akşam ekranlara geliyor. Peki 2016 yılında gösterime giren fantastik tarih filmi Çin Seddi filmi konusu nedir, nerede çekilmiştir ve oyuncuları kimlerdir?

ÇİN SEDDİ KONUSU

Uzak Asya'ya, barutu bulup Avrupa'ya götürebilmek amacıyla giden kervan önce bir çetenin, sonra da bilmedikleri bir canavarın saldırısına uğrayınca sadece William Garin (Matt Damon) ve Pero Tovar (Pedro Pascal) hayatta kalır. İkili daha sonra Çinli askerler tarafından yakalanır. Burada, karşılaştıkları canavarın “taotie” adlı çok güçlü ve aynı zamanda akıllı bir yaratığa ait olduğunu, her 60 yılda bir Çin Seddi'ne saldırdıklarını ve yakın zamanda gelmesi beklenen yeni bir saldırı için hazırlıklar yapıldığını öğrenirler. Canavarın bir elini kılıcıyla koparmayı başarmış William, hem savunma hattına yardımcı olmaya çalışacak, hem de buralara asıl gelme amacı olan barutu ele geçirme düşüncesini aklından çıkarmayacaktır.
Film, insanlığın elinden çıkan en muazzam yapılardan biri olan Çin Seddi'nde geçiyor. Tamamı Çin sınırları içinde çekilmiş en yüksek bütçeli film olan Çin Seddi, 150 milyon $'a yakın bir bütçeyle çekildi.

ÇİN SEDDİ OYUNCULARI

Oscar ödüllü, dünyaca ünlü yıldız Matt Damon’ın başrol oynadığı film, cesur bir direniş hikayesini konu alıyor. Çin Seddi filmi oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Jing Tian, Pedro Pascal yer alıyor.

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