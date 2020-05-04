Cingöz Recai filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Cingöz Recai nerede ve ne zaman çekildi?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. 2017 yapımı film Peyami Safa'nın yarattığı roman kahramanının sinemaya uyarlamasıdır. Peki Cingöz Recai konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Film nerede çekildi?



CİNGÖZ RECAİ KONUSU

Cingöz Recai yıllar sonra yeni bir soygun için ekibiyle sahalara döner. Ama bu soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Karanlık bir çeteye dahil olur ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa, oyundan oyuna geçerek, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü Hayalet, artık ona nefesi kadar yakındır. Tabii ki başının belası Baş Komiser Mehmet Rıza da peşindedir.

CİNGÖZ RECAİ OYUNCULARI

Kenan İmirzalıoğlu - Cingöz Recai

Haluk Bilginer - Mehmet Rıza

Meryem Uzerli - Göze

Musa Uzunlar - Hayalet

Fatih Artman - Eren

Algı Eke - Hülya

Ushan Çakır - Arsen

Selim Bayraktar - Adil

Hakan Boyav - Ayıboğan

Serkan Keskin - Sadri

Meriç Aral - Filiz

Boran Kuzum - Cüneyt

Günay Karacaoğlu

Deniz Hamzaoğlu

Eser Eyüboğlu

Kenan Ece

Arsal Mazmanoğlu

Erşan Utku Ölmez

Laçin Ceylan

İcmal Aktuna

CİNGÖZ RECAİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü İstanbul ve Rusya'nın St. Petersburg şehrinde çekildi.