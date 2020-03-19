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19.03.2020 - 07:00 |

CİNSİYET KONUSUNA TAKINTILI!

Reese Witherspoon, cinsiyet konusunda takıntılı olduğunu belirterek, “Memeleriniz, yüzünüz ya da poponuz sarkabilir ama her zaman eğlenceli kalabilirsiniz” dedi

CİNSİYET KONUSUNA TAKINTILI!

ABD’li yıldız Reese Witherspoon, Vanity Fair dergisinin nisan sayısına kapak oldu. 43 yaşındaki aktris, kariyerine çocuk oyuncu olarak başladığında yaşadıklarını anlattı. Witherspoon, “Başıma kötü şeyler geldi. Hakaret ve tacize uğradım. Bunu anlatamadığım için kısa bir süre önce bencillikle suçlandım. Bu tarz şeyler yaşayanların birileriyle konuşmasını ilginç buluyorum. Kendi hikayenizi hazır olduğunuzda anlatmalısınız” dedi.
Cinsiyetçilik konusunda takıntılı olduğunu belirten Witherspoon, “Bu işe başladığımda her yerde erkekler için dergiler vardı. Bense asla Maxim’de yer almadım ya da ‘GQ Kadını’ seçilmedim. Kendimi öyle görmüyorum” ifadelerini kullandı. Her zaman eğlenceli olmak istediğini bildiren aktris, “Memeleriniz, yüzünüz ya da poponuz sarkabilir ama her zaman eğlenceli kalabilirsiniz. Bu konudaki idollerimse, Goldie, Holly Hunter, Diane Keaton ve Nancy Meyers. Akıllı ve neşeliler” şeklinde konuştu.

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