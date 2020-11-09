09.11.2020 - 17:38 |
'Çocukken de Cüneyt Arkın'ın taklidini yapardım'
Bir sigorta şirketinin reklamında canlandırdığı 'Kara Murat' karakteriyle dikkat çeken oyuncu Hakan Akay, pandemi dönemini dinlenerek geçirdiğini söyledi.
Reklam filmindeki 'Kara Murat' karakteriyle adından söz ettiren Hakan Akay, "Cüneyt Arkın’ın 45 yıl önce bulunduğu ortamlardaki ruhu içime çektim. Çocukken de onun taklidini yapardım" dedi.
Korana virüs salgını nedeniyle tüm projelerin askıya alındığını belirten oyuncu, "Gelen senaryoları değerlendiriyorum. Sit-com ve dram projelerinde farklı roller oynayıp, izleyiciyi şaşırtmak isterim" şeklinde konuştu.