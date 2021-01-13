'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman boşandı!

'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.

Sabah'ın haberine göre; iki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı. Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen Hayal Kahraman Özalp, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.

Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.

KIZLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ

Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.

Hayal Kahraman ile Murat Kahraman Özalp’ın aşkı 2008 yılında birlikte rol aldıkları ‘İpsiz Recep’ dizisinde başlamıştı. Çift, iki yıl sonra da nikah masasına oturmuştu.