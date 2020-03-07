Çocuklar için oynayacak

Songül Öden, iki sezondur devam eden ‘Lâl Hayal’ oyununu, Kırmızı Çocuklar Derneği için 13 Mart akşamı, Uniq Hall’de sahneleyecek. Oyuncu, gecenin gelirinin, derneğin bilim ve tasarım merkezine bağışlanacak olmasına, “Projenin bir parçası olmak istedim. Birleşmiş Milletler’le yaptığım saha çalışmalarındaki kadın ve çocukların öyküleri ‘Lâl Hayal’ oyununu yapmama ilham olmuştu. Şimdi de bir başka dayanışma hikayesinin bir parçası oluyor” dedi.

Derneğin kurucu başkanı Simay Bülbül, “Songül Öden, Türkiye’ deki hem oyunculuk hem de toplumsal konulara hassasiyet gösteren en değerli kadınlardan biri... Anlattığı oyun Türkiye’nin bir gerçeği. O kadar çok annesi ve babası tarafından öldürülmüş, hayatta kalma mücadelesi verenlerle tanışıyorum ki... İşte bu yüzden tüm hikayeler birleşince, ortaya harika bir proje çıktı. Bunun sayesinde birçok çocuğumuza, umut ve hayatlarına renk olacağız” şeklinde konuştu.