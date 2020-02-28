Çocuklar için tırmanacak!

Müzisyen Evren Uysal, 1-8 Mart tarihleri arasında TEGV’in ‘Bir Çocuk Değişsin, Türkiye Gelişsin’ projesi kapsamında Afrika kıtasının en yüksek dağı olan, 5 bin 895 metre yüksekliğindeki Kilimanjaro Dağı’na tırmanacak. Uysal, tırmanış sırasında yapılan bağışlarla, imkanı kısıtlı 10 bin çocuğun bir yıllık eğitimine destek olmayı hedefliyor.