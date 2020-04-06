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06.04.2020 - 07:00 | | Seçkin Şenvardar

'Çocuklar makyaj video’ları izlemesin'

Podcast üzerinden ‘Kuantum Fiziği’ ve ‘Einstein İzafiyet’ Teorisi gibi konuları anlatan Asena Tuğal, “Çocuklar makyaj ya da giyim video’ları paylaşanları örnek almasın” dedi

'Çocuklar makyaj video’ları izlemesin'

Boğaziçi Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Fakültesi’nden mezun Asena Tuğal, karantina günlerinde sevenlerini bilgilendiriyor. Podcast üzerinden ‘Kuantum Fiziği’ ile ‘Einstein İzafiyet Teorisi’ gibi kuramları takipçilerine anlatan oyuncu, “Birçok Hollywood yıldızı böyle şeyler yayınlıyor. Çocuklar makyaj ya da giyim video’ları paylaşanları örnek almasınlar” dedi.
Öğrencilerin böyle şeylere ihtiyacı olduğunu belirten Tuğal, “İnsanlar genelde bilim ve matematikten sıkılıyor. Benim anlattıklarımla kimse belki Kuantum’u pat diye öğrenmez ama araştırıp, bilime yönelebilir” diye konuştu. Bodrum’a ailesinin yanına gittiğini belirten oyuncu, İstanbul’a dönemediği için eşi Şahin Irmak’tan ayrı kaldığını da söyledi.

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