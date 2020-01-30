Ali Sunal: Çocuklara özür borçluyuz!

Ali Sunal, eşi Nazlı Kurbanzade’yle, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın (TEGV) etkinlik noktalarında eğitim desteği alan çocukların katılımıyla düzenlediği ‘Maylo Resim Şöleni’ne katıldı. Birçoğunun ilk kez İstanbul’a geldiği miniklerle sohbet eden Sunal, “Bu dünyayı daha yaşanır hale getirecek olan nesillerimiz, bu çocuklar... Onlara bir özür borçluyuz, iyi bir dünya bırakamadığımız için” açıklamasını yaptı.