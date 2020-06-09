‘Çocuklarım ağladı’

Hilal Özdemir, eski eşi Hazım Körmükçü’nün kendisi hakkındaki iddialarına cevap verdi. Şarkıcı, “Beyanat vermem nedeniyle işsiz kalmasının sorumlusunun da ben olduğumu belirtmiştir. Çalışamaması kendisinin daha önce bana ve ayrıldığı sevgilisine uyguladığı şiddet nedeniyle olmuştur. Çocuklarım, babalarının küçük düşürücü ifadelerini dinlediklerinde ağlayarak boynuma sarıldılar” dedi.