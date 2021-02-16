Çocukların kahkaha arkadaşı

İbrahim Konar ile Instagram’da canlı yayın yapan oyuncu, herkesi sosyal konulara duyarlılığa ve sivil toplum kuruluşlarına desteğe davet etti. Casablanca, yaklaşan doğum günü nedeniyle kendisine hediye göndermek isteyen sevenlerine de, Theodora Sevgi Doktorları’na bağış yapmaları için çağrıda bulundu.