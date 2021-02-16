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16.02.2021 - 07:00 |

Çocukların kahkaha arkadaşı

İman Casablanca, hastanelerde uzun süre tedavi gören çocukları güldürmek için çalışan Theodora Sevgi Doktorları ile iş birliği yaparak, miniklerin kahkaha arkadaşı oldu.

Çocukların kahkaha arkadaşı
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İbrahim Konar ile Instagram’da canlı yayın yapan oyuncu, herkesi sosyal konulara duyarlılığa ve sivil toplum kuruluşlarına desteğe davet etti. Casablanca, yaklaşan doğum günü nedeniyle kendisine hediye göndermek isteyen sevenlerine de, Theodora Sevgi Doktorları’na bağış yapmaları için çağrıda bulundu.

Sunucu Nursel Ergin mayoyla kara atladı!'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla üne kavuşan Nursel Ergin, Moskova tatilinde -18 derece soğukta, siyah mayosuyla karlara atladı. Karda yuvarlanan ünlü sunucu o anları Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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