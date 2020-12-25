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25.12.2020 - 10:02 |

'Çocukluk' bu akşam final yapıyor!

Erdal Beşikçioğlu, Selen Öztürk, Beren Gökyıldız ve Burcu Özberk’in başrollerinde yer aldığı 'Çocukluk' dizisi, bu akşam final bölümüyle ekrana gelecek.

'Çocukluk' bu akşam final yapıyor!
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9 Ekim Cuma günü ilk bölümü yayınlanan 'Çocukluk' dizisi 11. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Saat 20.00'de FOX'ta olacak 'Çocukluk' dizisinde, Zeynep’i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir’in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep’i bir yandan da Mahir’i kurtarmaya çalışan Ayşegül’ün yokluğunda ise yuvaya Mavi’yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir.

Demet, bu durumu Ali Kaan’ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay’ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül’ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi’nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası, Mahir’dir…

Magazin Haberleri Bülteni (25 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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