'Çocukluk' bu akşam final yapıyor!

9 Ekim Cuma günü ilk bölümü yayınlanan 'Çocukluk' dizisi 11. bölümü ile ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.

Saat 20.00'de FOX'ta olacak 'Çocukluk' dizisinde, Zeynep’i kurtarmaya çalışırken kendini tehlikeye atan Mahir’in durumu kritiktir. Bir yandan Zeynep’i bir yandan da Mahir’i kurtarmaya çalışan Ayşegül’ün yokluğunda ise yuvaya Mavi’yi bulup almaya pek tekin olmayan akrabaları gelir.

Demet, bu durumu Ali Kaan’ı da alıp kaçmak için bir fırsat olarak görür. Gülay’ın kıskançlıktan yaptıkları ise Ayşegül’ün Mavi'yi korumasına engel olur. Artık Mavi’nin tek umudu hastanede yatan ağır yaralı babası, Mahir’dir…