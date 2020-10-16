Çocukluk dizisi oyuncuları kimler, Çocukluk dizisinin konusu nedir? 2. bölüm fragmanı

Cuma akşamları yayınlanan Çocukluk dizisi ilk bölümüyle beğeni topladı. Ardından 2. bölüm için meraklanan izleyiciler yeni bölüm fragmanı için arayışa koyuldu. Henüz diziyi izlemeyenler ise Çocukluk dizisi oyuncuları kimler, Çocukluk dizisinin konusu nedir öğrenmek istiyor. İşte Çocukluk dizisi hakkında merak edilenler...

ÇOCUKLUK OYUNCULARI KİMLER?

Mahir Erdal Beşikçioğlu

Mavi Beren Gökyıldız

Ayşegül Burcu Özberk

Mozi Kübra Süzgün

Bambi Nilay Yeral

Zeynep Derinsu Akkuş

ÇOCUKLUK DİZİSİ KONUSU

Aile içi şiddet mağduru olan sekiz yaşındaki küçük Zeynep, Mahir Boztepe’nin müdürlüğünü yaptığı Ali Kaan Umut Evi’ne alınır. İlk kez annesinden ayrılan küçük kız, annesinin birkaç güne gelip onu alacağına dair masum hayaller kurarken, gerçeklerin onun minik kalbini paramparça edecek kadar acı olduğunun henüz farkında değildir. Umut Evi’nin müdürünü sevmemiş, ilk andan itibaren oda arkadaşı Mavi’den nefret etmiştir. Kurtulmaya çalıştığı Umut Evi, hayatının onun tek koruyucusu olduğunu, sürekli kavga ettiği Mavi’nin ise kardeşten öte kaderdaş olduğunu anlaması için küçük Zeynep’in gerçek dünyanın acımasızlığıyla yüzleşmesi gerekmektedir.

ÇOCUKLUK 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI