Çocukluk dizisinin Mavi'si Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Dizi ve filmleri...

Çocukluk dizisi bu akşam 1. bölümü ile diziseverlerin karşısına çıkıyor. Dizide Mavi karakterine ise başarılı çocuk oyuncu Beren Gökyıldız hayat veriyor. Dizinin ilk bölümüyle birlikte Çocukluk dizisinin Mavi'si Beren Gökyıldız kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorusu gündeme geldi. İşte Gökyıldız'ın biyografisi...

BEREN GÖKYILDIZ KİMDİR?

29 Eylül 2009 yılında Ankara'da doğan Beren Gökyıldız, halen ilköğrenim eğitimine devam etmektedir. İlk olarak 4 yaşında “Kocamın Ailesi” adlı dizide rol alan Beren Gökyıldız, ardından “Güldüy Güldüy”, “Anne” ve “Bizim Hikaye” dizisinde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Beren gökyıldız, son olarak 2018 mayıs ayında vizyona giren Bal Kaymak filminde canlandırdığı “Bade” rolüyle dikkatleri üzerine çekmişti. Beren Gökyıldız, Tv8 ekranlarında yayınlanmakta olan ve başrollerinde Buğra Gülsoy, Leyla Lydia Tuğutlu'nun yer aldığı TV 8 ekranlarında yayınlanan Kızım'da Öykü karakterini canlandırdı.

Beren Gökyıldız'ın oynadığı diziler ve filmler:

Kızım (Öykü) (TV Dizisi) – 2018

Bal Kaymak (Bade) (Sinema Filmi) – 2018

Anne (Melek) (TV Dizisi) – 2016

Güldüy Güldüy Show – 2016

Kocamın Ailesi (Pelin) (TV Dizisi) – 2014-2015