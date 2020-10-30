Çocukluk dizisinin Nene'si kimdir? Çocukluk dizisinde Nene karakterine hayat veren İpek Çiçek kimdir, kaç yaşında?

İpek Çiçek bu akşam Nene karakteri ile Çocukluk dizisine dahil olacak. Yıllardır Ali Kaan Umut Evi'nde hayatı geçen Nene, sıcak bir yuvaya kavuşma ümidi ile yıllar önce bir ailenin evladı olarak yuvadan ayrılmış, Sırf biraz sevgi görebilmek için yanlış yollara sapan Nene yıllar sonra yuvaya büyük bir hüsranla geri dönmüştür. Dizinin takipçileri Çocukluk dizisinde Nene karakterine hayat veren İpek Çiçek kimdir sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki İpek Çiçek kimdir?

İPEK ÇİÇEK KİMDİR?

26 Mart 1999 İstanbul doğumlu olan İpek Çiçek, 21 yaşındadır. Halen Bilgi Üniversitesi'nde oyunculuk eğitimini sürdüren oyuncu Beyti Engin'den kamera önü oyunculuk eğitimleri almıştır. Son zamanlarda Mucize Doktor dizisinde bir bölümde Betüş'ün ablası Kübra karakteriyle izleyicilerin aklında yer etmiştir.

2019 yılında Trt 1'de yayınlanan Elimi Bırakma dizisine Gamze karakteriyle dahil oldu. Dizinin final kararı almasının ardından oyunculuk eğitimlerine hız verdi ve CAS (Cihangir Sanat Atölyesi) Temel Oyunculuk Atölyesi temel oyunculuk eğitimlerini tamamladı. İpek Çiçek, Süreç Film'in Gençliğim Eyvah projesinde Ayşe karakterini canlandırmış, son olarak ise Çocukluk dizisinde Nene karakterine hayat verecektir.

1.55 boyunda ve 50 kg ağırlığındadır.