Çocuktan Al Haberi Aras Özadalı kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Sosyal medyada büyük hayran kitlesine sahip olan Aras Özadalı tatlı konuşkanlığıyla ve dikkat çeken cevaplarıyla büyük ilgi görmeye devam ediyor. Doğa Rutkay'ın sunumuyla ekrana gelecek olan Çocuktan Al Haberi'nin çocuk yıldızlarından biri de Aras Özadalı. Peki Aras Özadalı kimdir, kaç yaşındadır ve nerelidir?

ARAS ÖZADALI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

İzmir'de ailesiyle yaşayan ve videolar sayesinde fenomene dönüşen Aras Özadalı, 3 yaşında. Babasının seçtiği telaffuzu zor kelimeleri söylemeye çalışan minik Aras'ın sevimli halleri, binlerce beğeni ve yorum alıyor. Hikaye kitabında motosiklete binen bir çocuğun kask takmadığını görünce 'Neden kask takmadın?' diye tepki veren Aras Özadalı'nın babasıyla diyaloğu binlerce kişi tarafından izlenmişti.