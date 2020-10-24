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24.10.2020 - 10:38 |

'Çocuktan Al Haberi' bugün ekranlarda

Çocuktan Al Haberi, Doğa Rutkay Kamal'ın neşeli sunumuyla, birbirinden tatlı 9 çocukla birlikte bugün saat 17.00’de yeni bölümüyle Show TV’de.

'Çocuktan Al Haberi' bugün ekranlarda
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Birbirinden sevimli çocukların kendilerine sorulan sorulara tam bir doğallık içinde verdikleri yanıtlar izleyiciyi kimi zaman şaşırtıyor, kimi zaman kahkahaya boğuyor. Doğa Rutkay Kamal ile çocuklar arasındaki diyaloglar yarışmaya renk katıyor.

9 çocuk ve 3 yarışmacının yer alacağı programda, yarışmacılar çocukların verdikleri cevapları doğru tahmin ederek topladığı puanlarla yarışmanın sonunda muhteşem ödüller kazanıyor.

Çocuktan Al Haberi'nde bugün; Barış Ayna, Nilsu Ketenoğlu ve Selen Yılmaz yarışıyor. Günün ana soruları; "Çocuklar mı daha yaramazdır büyükler mi?" ve "Ağaçlar, kışın kar yağdığında üşür mü?" oluyor. Aras'tan kedilerin yaramazlıklarıyla ilgili yepyeni bilgiler öğreneceğiniz bu bölümde Duru'nun ailecek nasıl eğlenip kendi deyimiyle "çıldırdıklarını" görecek, Kami'den nefis bir mıhlama tarifi alacaksınız. İkizlerin sokaktaki hayvanlar için tatlı isteklerini dinleyeceksiniz.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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