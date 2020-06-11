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11.06.2020 - 19:26 |

Çok Filim Hareketler Bunlar konusu nedir? Çok Filim Hareketler Bunlar ne zaman çekildi? İşte oyuncuları

BKM Mutfak'ın sevilen oyuncularının başrolünü paylaştığı Çok Film Hareketler Bunlar, bu akşam bir kez daha izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Ozan Açıktan'ın yönettiği film 2010 yılında gösterime girdi. İşte merakla beklenen filmin konusu ve oyuncu kadrosu...

Çok Filim Hareketler Bunlar konusu nedir? Çok Filim Hareketler Bunlar ne zaman çekildi? İşte oyuncuları
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ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR KONUSU

Yaz sıcağında deniz-kum-güneş tadı yakalamak isteyenler, tatilde aşkın peşinde olanlar, güneye gidemeyip evde sivrisineklerle tepişenler, sadece günübirlikçi olarak denizle hasret giderenler, yazı mezuniyet balosu ile karşılamak için önce mahalleliyle didişenler, yaz tatilinin en güzel hediyesi bisikletin değerini bilemeyenler, tatile uçakla gidenlerle tatili bitip okula dönerken hala ayakları yerden kesilenler, hepimizin, hepinizin yaz hikayeleri bu filmde! Çok Filim Hareketler Bunlar, Türk sinemasında daha önce denenmemiş bir anlatım dilini kullanarak 9 ayrı öyküyü tek filme sığdırıyor. Mutfak ekibinin kendine özgü konseptinin sinemanın imkanlarıyla buluştuğu ilk film.

ÇOK FİLM HAREKETLER BUNLAR OYUNCULARI

Büşra Pekin, Yılmaz Erdoğan, Oğuzhan Koç, Ersin Korkut

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