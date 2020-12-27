Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel konukları kimler? İşte, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel fragmanı

Yılmaz Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yılbaşı özel 67. bölüm fragmanı seyirci karşısına çıktı. Birbirinden başarılı oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken Çok Güzel Hareketler 31 Aralık yılbaşı gecesi yine izleyicileri eğlendirmeye geliyor. Peki, yılbaşı özel program konukları arasında kimler var?

ÇOK GÜZEL HAREKETLER 2 YILBAŞI ÖZEL PROGRAMI KONUKLARI KİM?

Ekrana geldiği ilk andan itibaren severek izlenen Çok Güzel Hareketler, yeni sezonu ile yine en çok izlenenler arasında yer alıyor. Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programı 31 Aralık Perşembe akşamı konuklarıyla yayında olacak. Programa konuk olanlar arasında; Cengiz Kurtoğlu, Kibariye, Hülya Avşar, Koray Avcı, Emir Can İğrek gibi isimler yer alacak.

Öte yandan Çok Güzel Hareketler 2'ye eski ekipte katılacak. Esrin Korkut, Şahin Irmak, Esen Yenenler, Bülent Emrah Parlak'ta katılan isimler arasında.