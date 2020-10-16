'Çok Güzel Hareketler 2'de Hakan Altun sürprizi

'Sessiz Teklif' skeciyle sahneye çıkan Hakan Altun şarkıları ile programa renk katarken, aynı zamanda 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi ile de canlı performans yapacak.

'Çok Güzel Hareketler 2', 18 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.