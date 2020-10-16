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HaberlerMagazin Haberleri 'Çok Güzel Hareketler 2'de Hakan Altun sürprizi
16.10.2020 - 09:28 |

'Çok Güzel Hareketler 2'de Hakan Altun sürprizi

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', yeni bölümü ile 18 Ekim Pazar akşamı ekrana geliyor. Programa bu hafta şarkıcı Hakan Altun konuk oluyor.

'Çok Güzel Hareketler 2'de Hakan Altun sürprizi
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'Sessiz Teklif' skeciyle sahneye çıkan Hakan Altun şarkıları ile programa renk katarken, aynı zamanda 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi ile de canlı performans yapacak.

'Çok Güzel Hareketler 2', 18 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (15 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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