16.10.2020 - 09:28 |
'Çok Güzel Hareketler 2'de Hakan Altun sürprizi
Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', yeni bölümü ile 18 Ekim Pazar akşamı ekrana geliyor. Programa bu hafta şarkıcı Hakan Altun konuk oluyor.
'Sessiz Teklif' skeciyle sahneye çıkan Hakan Altun şarkıları ile programa renk katarken, aynı zamanda 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi ile de canlı performans yapacak.
'Çok Güzel Hareketler 2', 18 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.