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HaberlerMagazin Haberleri 'Çok Güzel Hareketler 2'de Yıldız Tilbe sürprizi
22.10.2020 - 11:03 |

'Çok Güzel Hareketler 2'de Yıldız Tilbe sürprizi

Genel sanat yönetmenliğini ve yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın, yapımcılığını Necati Akpınar’ın üstlendiği 'Çok Güzel Hareketler 2', yeni bölümü ile 25 Ekim Pazar akşamı ekrana geliyor.

'Çok Güzel Hareketler 2'de Yıldız Tilbe sürprizi
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'Çok Güzel Hareketler 2' ekibi, bu kez de sevilen sanatçı Yıldız Tilbe’yi ağırlıyor. Tilbe, programda yer alan skeçlerden birinde Melania Trump olarak sahneye çıkacak. Çekimler esnasında eğlenceli anlara sahne olan bu görüntüler izleyicilere de keyifli dakikalar yaşatacak. Ayrıca Yıldız Tilbe şarkılarıyla da programa renk katacak.

'Çok Güzel Hareketler 2', 25 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile Kanal D’de.

Magazin Haberleri Bülteni (22 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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