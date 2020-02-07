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HaberlerMagazin Haberleri 'Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları alışveriş turunda
07.02.2020 - 17:39 |

'Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları alışveriş turunda

Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncuları Engin Demircioğlu ve Ecem Nisa Bayır, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere yansıdı.

'Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları alışveriş turunda

Alışveriş turuna çıkan yakın arkadaşlar Ecem Nisa Bayır ve Engin Demircioğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. "Her şey yolunda, fakat bol bol skeç yazıyoruz" diyen ikili,, yaklaşık iki saatlik alışveriş turunun ardından araçlarına binerek gözlerden kayboldu.

7 Şubat 2020 Magazin Haberleri Bülteniİşte magazin dünyasında günün öne çıkan gelişmeleri...
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