07.02.2020 - 17:39 |
'Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları alışveriş turunda
Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2'nin başarılı oyuncuları Engin Demircioğlu ve Ecem Nisa Bayır, geçtiğimiz gün Vadİstanbul’da objektiflere yansıdı.
Alışveriş turuna çıkan yakın arkadaşlar Ecem Nisa Bayır ve Engin Demircioğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. "Her şey yolunda, fakat bol bol skeç yazıyoruz" diyen ikili,, yaklaşık iki saatlik alışveriş turunun ardından araçlarına binerek gözlerden kayboldu.