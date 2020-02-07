'Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldızları alışveriş turunda

Alışveriş turuna çıkan yakın arkadaşlar Ecem Nisa Bayır ve Engin Demircioğlu, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. "Her şey yolunda, fakat bol bol skeç yazıyoruz" diyen ikili,, yaklaşık iki saatlik alışveriş turunun ardından araçlarına binerek gözlerden kayboldu.