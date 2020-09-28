28.09.2020 - 07:00 |
Çok özel misafir!
Yoğun işlerden fırsat buldukça arkadaşlarıyla birlikte olmanın yanı sıra, İstanbul’da bulunan kültür-sanat etkinliklerini ve antikacıları gezmeyi seven Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, hafta sonu rotasını Üsküdar’a çevirdi.
Yoğun işlerden fırsat buldukça arkadaşlarıyla birlikte olmanın yanı sıra, İstanbul’da bulunan kültür-sanat etkinliklerini ve antikacıları gezmeyi seven Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, hafta sonu rotasını Üsküdar’a çevirdi. İş insanı, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve büyük beğeni toplayan Üsküdar Nevmekan Sahil’deki Kaya Kalaycı’nın ‘Madenin İhtişamı’ sergisini gezdi. Büyük bir hayranlıkla sanatçının eserini inceleyen Rahmi Bey, ardından Hanım Sultanlar Müzesi’ni gezip Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den bilgi aldı.
Oyuncu Ali Sürmeli ameliyattan çıktıSon olarak Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde yer alan usta oyuncu Ali Sürmeli beyin kanaması geçirdi. Beyin kanaması geçiren usta oyuncu Kadıköy’de özel bir hastanede ameliyata alınmıştı. Ameliyata alınan usta oyuncunun ameliyatı başarılı geçti.