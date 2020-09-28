Çok özel misafir!

Yoğun işlerden fırsat buldukça arkadaşlarıyla birlikte olmanın yanı sıra, İstanbul’da bulunan kültür-sanat etkinliklerini ve antikacıları gezmeyi seven Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç, hafta sonu rotasını Üsküdar’a çevirdi. İş insanı, geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve büyük beğeni toplayan Üsküdar Nevmekan Sahil’deki Kaya Kalaycı’nın ‘Madenin İhtişamı’ sergisini gezdi. Büyük bir hayranlıkla sanatçının eserini inceleyen Rahmi Bey, ardından Hanım Sultanlar Müzesi’ni gezip Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’den bilgi aldı.