ABD’li yapımcı Harvey Weinstein’ın suçlu bulunmasının ardından, kurbanlarından biri olduğunu söyleyen oyuncu Rose McGowan, “İncindiğimde küçük bir kızdım ve o çocuk şimdi mest oldu. Bugün güzel bir gün, çöpler temizlendi” dedi. Ashley Judd, Lucia Evans ve Rosanna Arquette dahil Weinstein’ı suçlayan 19 kişinin yayınladığı mektupta, “Bugünün sonucunun bütün gerçekleri sergilememesi hayal kırıklığı. Bütün kadınlar tam bir adaleti hak ediyor” ifadeleri yer alırken, Me Too hareketine destek verenlere teşekkür ettiler. Öte yandan Weinstein’ın davanın ardından göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Aralarında 30’dan fazla oyuncunun olduğu 70’ten fazla kadının tecavüz ve cinsel tacizle suçladığı yapımcı, New York’ta görülen davada jüri tarafından cinsel saldırı ve üçüncü derece tecavüzden suçlu bulunarak, ceza duruşması 11 Mart’a alınmıştı.