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13.05.2020 - 13:07 |

Corona virüs salgını 'Arka Sokaklar'a konu oldu

Hayatın içinden karakterleri ve toplumsal olaylara duyarlılığı ile izleyicinin gönlünde taht kuran 'Arka Sokaklar’da bu hafta, Covid-19 salgınında yaşananlar yer alacak.

Corona virüs salgını 'Arka Sokaklar'a konu oldu
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Kanal D’nin adını 'klasiklere' yazdıran dizisinin yeni bölümünde haberlere de konu olan olaylar yaşanacak. 15 Mayıs Cuma günü 552’nci bölümü ekrana gelecek bölümde, sağlık personeli olduğu için ev sahibi tarafından istenmeyen bir hemşirenin yaşadıkları, halkın sağlığı için hayatlarını tehlikeye atan sağlık personeline yapılan saldırılar ve Covid-19 şüphesiyle hastaneye 'Hüsnü Çoban’ın hikayesine değinilecek.

14 sezondur yayınlanan 'Arka Sokaklar', yeni bölümü ile yine çok konuşulacak.

Magazin Haberleri Bülteni (13 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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