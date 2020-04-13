Corona virüsü yenen Tom Hanks ilk kez ekranda

Eşi Rita Wilson'la birlikte corona virüse yakalanan ve kısa süre içerisinde de virüsü yenen Tom Hanks, hastalıktan sonra ilk kez ekrana çıktı. ABD'de NBC kanalında yayınlanan Saturday Night Live (SNL) adlı komedi programı telekonferans uygulaması kullanılarak evlerden yapıldı. Programın sunuculuğunu corona virüsü yenen Tom Hanks yaptı.

63 yaşındaki oyuncu, şovun yapımcılarına teşekkür ederek, “Evden program sunmak biraz garip” ifadesini kullandı. Eşinin ve kendisinin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Hanks, 11 Mart'tan bu yana ilk kez eşofman dışında bir giysi giydiğini belirtti.

Elvis Presley’nin hayatını anlatan filmin çekimleri için Avustralya’da bulunduğu esnada corona virüse yakalanan Hanks, TV programındaki konuşmasında, "Virüs konusunda madendeki kanarya gibiydim, teşhis konduktan sonra her zamankinden daha fazla Amerika'nın babası gibiydim. Kimse beni uzun süre etrafında istemiyordu, insanları huzursuz ediyordum. Avustralyadakiler her açıdan harika. Ama burada ateşinizi ölçerlerken Fahrenheit yerine Santigrat kullanıyorlar. Gelip ‘Ateşiniz 36’ dediklerinde bu bana kötü geliyordu. Ama 36 derece iyiymiş, 38 ise kötüymüş. Basitçe Hollywood'un kadın aktörlere davrandığı gibi" ifadelerini kullandı.