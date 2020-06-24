MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Coşkun Sabah klibinde avukatını oynatacak
24.06.2020 - 09:16 | | MESUT YILMAZ

Coşkun Sabah klibinde avukatını oynatacak

Sanatçı Coşkun Sabah ve avukat Avukat Gülnur Tutumoğlu, önceki akşam, Arnavutköy'deki Atlas Balık'ta bir araya geldi.

Coşkun Sabah klibinde avukatını oynatacak
ABONE OL

Yemek sonrası mekandan çıkan Coşkun Sabah, yeni parçası 'Eski Yıllara' klip çekeceğini duyurdu. Klip görüşmesi yaptığını belirten usta sanatçı, "Klibimde Gülnur Hanım'ı oynatacağım, herhalde klibinde avukat oynayan ilk sanatçı ben olacağım" dedi.

Uzun zamandır adli ve dost olarak birlikte olduklarını belirten Avukat Tutumoğlu, "Coşkun Bey'den ilk klip teklifi geldiğinde çok mutlu oldum, ben de hemen kabul ettim" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (24 Haziran 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ev yapımı klip

Ev yapımı klip

‘Kendimi seviyorum’

‘Kendimi seviyorum’

Pandemi tarzı

Pandemi tarzı

‘Hacı’m iyi ki doğdun!’

‘Hacı’m iyi ki doğdun!’

Sıradaki Haber