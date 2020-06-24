Coşkun Sabah klibinde avukatını oynatacak

Yemek sonrası mekandan çıkan Coşkun Sabah, yeni parçası 'Eski Yıllara' klip çekeceğini duyurdu. Klip görüşmesi yaptığını belirten usta sanatçı, "Klibimde Gülnur Hanım'ı oynatacağım, herhalde klibinde avukat oynayan ilk sanatçı ben olacağım" dedi.

Uzun zamandır adli ve dost olarak birlikte olduklarını belirten Avukat Tutumoğlu, "Coşkun Bey'den ilk klip teklifi geldiğinde çok mutlu oldum, ben de hemen kabul ettim" şeklinde konuştu.