Coşkun Sabah: Yıl sonu alacak verecekleri kapattık

Coşkun Sabah'ın, kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine, "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters" açıklaması ile tartışma yaratmıştı.

İnfial yaratan açıklama sonrası böyle bir söyleminin olmadığını belirten sanatçı, "Bunu ispat edenlere bir milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" demişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Coşkun Sabah, önceki gün Ulus'ta bir bankadan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin, "Efendim yoksa ses kayıtları çıktı da bir milyon doları mı vereceksiniz?" şeklindeki sorularına, "Yok, yıl sonu alacak verecekleri kapattık" karşılığını verdi.