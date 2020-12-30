MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Coşkun Sabah: Yıl sonu alacak verecekleri kapattık
30.12.2020 - 09:32 |

Coşkun Sabah: Yıl sonu alacak verecekleri kapattık

Coşkun Sabah'ın, kızı Roza'nın bikinili fotoğrafları üzerine söylediği "Ben Diyarbakırlıyım. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşünmeyebilir. Bize ters bu" ifadeleri magazin gündemindeki yerini koruyor. Böyle bir söylemi olmadığını belirten sanatçı, önceki gün bir bankadan çıkarken görüntülendi.

Coşkun Sabah: Yıl sonu alacak verecekleri kapattık
ABONE OL

Coşkun Sabah'ın, kızının sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğraflar üzerine, "Ben bir kez Diyarbakırlıyım. Batılılara da saygı duyuyorum. İzmirli, Aydınlı, Manisalı bunun üstüne düşünmeyebilir ama bir Urfalı, Diyarbakırlı bunun üstüne düşer. İnsanlar gelenek görenekleriyle yaşarlar. Olur mu öyle şey? Bize ters" açıklaması ile tartışma yaratmıştı.

İnfial yaratan açıklama sonrası böyle bir söyleminin olmadığını belirten sanatçı, "Bunu ispat edenlere bir milyon dolar tazminat ödemeyi taahhüt ediyorum" demişti.

Habertürk'te yer alan habere göre; Coşkun Sabah, önceki gün Ulus'ta bir bankadan çıkarken objektiflere yansıdı. Muhabirlerin, "Efendim yoksa ses kayıtları çıktı da bir milyon doları mı vereceksiniz?" şeklindeki sorularına, "Yok, yıl sonu alacak verecekleri kapattık" karşılığını verdi.

 

Magazin Haberleri Bülteni (30 Aralık 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Hindi nasıl yapılır ve pişirilir? İşte yılbaşı için hindi tarifi ve malzemeleri...

Hindi nasıl yapılır ve pişirilir? İşte yılbaşı için hindi tarifi ve malzemeleri...

Edgar Ie transferi için tribüne geliyorlar

Edgar Ie transferi için tribüne geliyorlar

Jeremain Lens, transfer görüşmesi için Hollanda'da!

Jeremain Lens, transfer görüşmesi için Hollanda'da!

Galatasaray, Etebo'nun yerini Seri'yle dolduracak!

Galatasaray, Etebo'nun yerini Seri'yle dolduracak!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet