Çukur 104. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 103. son bölümde neler oldu?

Show'un beğeni ile takip edilen Çukur dizisinde, Yamaç köşeye sıkışır. Ancak bu anda Sultan, Yamaç'a büyük bir ders verir. Çukur son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanında Sultan, Yamaç'ın kapısına giderek beklenmedik anda onu yemeğe davet eder. Şaşkın halde daveti kabul eden Yamaç'ı ne bekliyor?

Merakla beklenen Çukur'un 104. yeni bölümünde, Yamaç annesi ile karşılaşır ve tüm ailenin birlikte olacağı akşam yemeğinde onu da görmek istediğini belirterek onu eve beklediğini dile getirir. Ansızın gelen teklif karşısında şaşkınlığa uğrayan Yamaç, teklifi seve seve kabul eder.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.

ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI

Ekrana geldiği ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Çukur'da heyecan her an tırmanıyor. Senaryosuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çeken Çukur dizisi oyuncuları şöyle:

Yamaç: Aras Bulut İynemli

Sultan: Perihan Savaş

Fadik: Nur Sürer

Cengiz: Mustafa Avkıran

Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil

Aliço: Rıza Kocaoğlu

Selim: Öner Erkan

Cumali: Necip Memili

Celasun: Kubilay Aka