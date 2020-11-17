Çukur 104. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Çukur 103. son bölümde neler oldu?
Çukur dizisi 4. sezon 11. bölüm pazartesi akşamı sevenleriyle buluştu. Show TV'nin en çok izlenen dizilerinden olan Çukur 104. bölüm fragmanı da yayımlandı. Çukur, ani saldırılarla sarsılsa da herkes birlik olacak. işte, Çukur 4. sezon 12. yeni bölüm fragmanı...
Show'un beğeni ile takip edilen Çukur dizisinde, Yamaç köşeye sıkışır. Ancak bu anda Sultan, Yamaç'a büyük bir ders verir. Çukur son bölümde neler oldu? Yeni bölüm fragmanında Sultan, Yamaç'ın kapısına giderek beklenmedik anda onu yemeğe davet eder. Şaşkın halde daveti kabul eden Yamaç'ı ne bekliyor?
Merakla beklenen Çukur'un 104. yeni bölümünde, Yamaç annesi ile karşılaşır ve tüm ailenin birlikte olacağı akşam yemeğinde onu da görmek istediğini belirterek onu eve beklediğini dile getirir. Ansızın gelen teklif karşısında şaşkınlığa uğrayan Yamaç, teklifi seve seve kabul eder.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yamaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.
ÇUKUR DİZİSİ OYUNCULARI
Ekrana geldiği ilk günden itibaren ilgiyle izlenen Çukur'da heyecan her an tırmanıyor. Senaryosuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çeken Çukur dizisi oyuncuları şöyle:
Yamaç: Aras Bulut İynemli
Sultan: Perihan Savaş
Fadik: Nur Sürer
Cengiz: Mustafa Avkıran
Vartolu: Erkan Kolçak Köstendil
Aliço: Rıza Kocaoğlu
Selim: Öner Erkan
Cumali: Necip Memili
Celasun: Kubilay Aka