Çukur 104. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son bölümde neler oldu?

Çukur 104. bölüm 23 Kasım Pazartesi ekrana gelecek. Dizinin yeni bölümünde aileden veto yiyen Yamaç aylar sonra ailesiyle birlikte yemek yemeye geliyor. Bunu duyan Selim çılgına dönüyor. Masaya oturmak istemeyen Selim'i Sultan can evinden vuruyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

amaç, daha önce cezalandırdıkları Sefa’nın, arkasına Erdenetleri almasıyla birlikte zor durumda kalacak. Çukur’a yapılan ani saldırılar nefes kesecek. Evde ve mahallede gerilen iplere rağmen bu büyük saldırılar herkesi bir araya getirecek. Selim’le yüzleşen Yamaç hiç beklemediği ağır bir suçlamayla karşı karşıya kalacak. Hem Çukur hem Yamaç giderek köşeye sıkışırken Sultan’ın yapacağı küçük bir hamle Yamaç’ı harekete geçirecek ve Yamaç, Koçovalı olmanın ne demek olduğunu hatırlayacak.