Çukur 97. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Çukur 96. yeni bölüm izleme linki yayınlandı mı?

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni sezonuna da oldukça iddialı girdi. Peki şimdiden gözlerin çevrildiği Çukur yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı?

ÇUKUR YAYINLANAN SON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Karaca’nın Azer’in evine gitmesiyle “Koçovalılar ve Azer arasında yeni bir savaş mı başlayacak?” sorusu akıllara geliyor. Cumali ve Vartolu arasındaki gerilim dikkat çekerken, Arık Böke'nin “Madem oyun istiyorlar, katılırız biz de!” sözleri mücadelenin ve aksiyonun giderek artacağını gösteriyor. Yamaç'ın hastaneden kaçırıldığını duyan Cumali'nin tepkisi izleyenleri şaşırtırken, “Yamaç Koçovalı'yı kim kaçırdı?” sorusu büyük merak uyandırıyor.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI