Çukur Cumali amca kim, gerçek adı nedir? Cumali amcayı oynayan Müfit Kayacan kimdir, dizileri neler?
Cumali amca yani Müfit Kayacan Çukur dizisinin öne çıkan ismi oldu. Çukur dizisinde Cumali Koçovalı (amca) rolü ile yeni bir oyuncu dahil oldu. Sevilen dizinin oyuncuları ve konusu ilgi çekiyordu. Müfit Kayacan, Çukur dizisine Cumali amca karakteri ile katıldı. Peki, Müfit Kayacan nereli, kaç yaşında?
Müfit Kayacan'ın amca Cumali Koçovalı rolü ile katıldığı Çukur dizisi yine adından söz ettirdi. Show ekranlarının en çok izlenen yapımlarından Çukur oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Çukur'da işler karışırken Cumali amca dizinin gidişatını etkileyecek gibi görünüyor. İşte, Cumali amca Müfit Kayacan hayatı...
MÜFİT KAYACAN KİMDİR?
Kayacan, 17 Ocak 1959 tarihinde Kaş, Antalya'da dünyaya geldi. Adana Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun oldu. İlk 1983 yılında rol aldığı Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın (AŞT) kurucularındandır ve 25 sene genel sanat yönetmenliğini üstlenmiştir. Bu süreçte 32 farklı oyunda rol aldı ve 25 oyun yönetti. 10 sene Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Kültürel Hizmetler Daire Başkanlığı görevini yürüttü. Görev süresi içerisinde “Liselerarası Ulusal Tiyatro Şenliği” 1993 yılında ilk kez 6 lisenin katılımıyla başladı.
Altın Portakal Film Festivali'nde jüri üyeliği de yapan Müfit Kayacan, Likya Seyirlik Oyunlar Festivali'nin de yaratıcılarındandır. Kadınlar Tiyatro ile Buluşuyor 18 Mayıs 2015 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2012 yılında Adım Tiyatro ile sahneye koyduğu ve aynı zamanda rol aldığı Kanlı Nigâr oyunundaki “Abdi” rolüyle 16. Afife Tiyatro Ödülleri "En İyi Müzikal ya da Komedi Erkek Oyuncu" ödülüne aday gösterilmiştir.
DİZİLERİ
2003 Şıh Senem
2005 Kezban Yenge
2006 Maçolar
2010 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
2012 Şubat
2015 Aşk Yeniden
2016 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
2016 Cesur Ve Güzel
2017 Tutsak
2018 Adı: Zehra
2018 Bartu Ben
2019 Yüzleşme
2019 Aşk Ağlatır
2020 Zemheri
2020 Alef
2020 Aşk 101
2020 Aile Şirketi
2021 Çukur