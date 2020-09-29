29.09.2020 - 10:00 |
Çukur fragmanı! Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı heyecan dolu...
Çukur 4. sezon 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Dün ekrana gelen bölümüyle nefes kesen Çukur dizisinin yeni bölüm fragmaı heyecan dolu. Yamaç'ın kararlı duruşu ve harekete geçmesine izleyenleri bir kez daha hayran bırakacak. İşte Çukur fragmanı...
Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Çukur yeni bölümüyle 5 Ekim 2020 Pazartesi günü 20:00'da SHOW TV'de...
ÇUKUR FRAGMANI
Koçovalılar’ın düşmanları bitmiyor! Çağatay Erdenet’ten koltuğu devralan kardeşi Arık Böke’nin mahalleye gelip Yamaç Koçovalı’nın karşısına çıkması yepyeni bir fırtınanın başlangıcı oldu. Koçovalılar ile Erdenetler arasındaki mücadele çok daha çetinleşirken Çukur'un dördüncü sezonunda büyük merakla beklenen Cengiz Erdenet’in ipleri eline alması oyunun kurallarını tamamen değiştirecek.